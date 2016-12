ZDF neo 17:00 bis 18:35 Krimi Columbo Traumschiff des Todes USA 1975 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich wollte Columbo nur eine ruhige Kreuzfahrt nach Mexiko unternehmen und sich ein bisschen erholen. Doch kaum an Bord des Schiffes, muss Columbo auch dort ermitteln. Der Geschäftsmann Hayden Danzinger, der mit seiner Frau unterwegs ist, hat an Bord seine Geliebte umgebracht und den Mord anschließend dem unauffälligen Musiker Lloyd Harrington in die Schuhe geschoben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Inspektor Columbo) Robert Vaughn (Hayden Danziger) Patrick Macnee (Kapitän Gibbon) Dean Stockwell (Lloyd Harrington) Jane Greer (Sylvia Danziger) Bernard Fox (Intendant Watkins) Robert Douglas (Doktor Frank Pierce) Originaltitel: Columbo Regie: Ben Gazzara Drehbuch: William Driskill Kamera: William Cronjager Musik: Dick DeBenedictis Altersempfehlung: ab 12

