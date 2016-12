ZDFinfo 02:00 bis 02:45 Dokumentation Katastrophen, die Geschichte machten Der Hurrikan von Galveston CDN 2013 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Insel-Stadt Galveston wird am 8. September 1900 durch einen Hurrikan ausgelöscht. Nachdem die einzige Brücke zum Festland zerstört war, saßen 37 000 Bewohner in einer tödlichen Falle. Mit 8000 bis 10 000 Toten blieb dies die tödlichste Naturkatastrophe der USA. Menschen machen die Geschichte, so heißt es. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Vulkanausbrüche, Erdbeben oder Super-Stürme haben die Geschicke der Menschheit oft mehr beeinflusst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kenneth Welsh (Narrator) David Bronfman (Isaac Cline) Adrian Gorrissen (Crew Member) Michael Koras (Crew Member) Victoria Kucher (Rain Walker) Geoff Mays (Joseph Cline) Originaltitel: Perfect Storms: Disasters That Changed the World Regie: Brian Rice Musik: James Mark Stewart

