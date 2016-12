ZDFinfo 22:25 bis 23:10 Dokumentation Mythos Dschingis Khan Die Suche nach dem verborgenen Grab USA 2011 2016-12-22 02:15 Stereo 16:9 Merken Wo beginnt man mit der Suche nach dem Grab des Mannes, der einst das größte Reich der Welt regierte? Die Lage der Grabstätte ist ein archäologisches Rätsel, das Forscher verblüfft. Einer Legende nach wurde jeder Zeuge der Bestattung damals getötet, und 10 000 Pferde ebneten den Boden, damit niemand seinen Leichnam finden könne. Nun macht sich der Entdecker Albert Lin auf die Reise, um das Grab des Dschingis Khan aufzuspüren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Lost Tomb of Genghis Khan