ZDFinfo 17:15 bis 18:00 Dokumentation Jinsha - Chinas verlorene Stadt SIN 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken In dem chinesischen Viertel Jinsha machten Bauarbeiter im Jahr 2001 einen Fund: Masken aus purem Gold, Jade-Dolche und Tonnen von Elfenbein - allesamt älter als 3000 Jahre. Lange bevor China unter Qin Shi vereint wurde, muss hier ein Königreich existiert haben, über das es keine Aufzeichnungen gibt. Welche Menschen haben dort gelebt, an was haben sie geglaubt? Und warum haben sie ihre Toten so prunkvoll mit Schätzen begraben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lost City of Jinsha Regie: Mashizan Masjum Kamera: Simon Nicholls

Jetzt im TV Sportschau

Magazin

Das Erste 16:10 bis 18:50

Seit 85 Min. Abenteuer Leben täglich

Magazin

kabel eins 16:55 bis 17:55

Seit 40 Min. taff

Magazin

ProSieben 17:00 bis 18:00

Seit 35 Min. Die Mosel

Dokumentation

3sat 17:00 bis 17:45

Seit 35 Min.