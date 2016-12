ZDFinfo 14:20 bis 15:00 Dokumentation Mythos Seidenstraße Sagenhaftes Samarkand GB 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Historiker Sam Willis erkundet das Herzstück der Seidenstraße in Zentralasien. Von Tadschikistan geht die Reise nach Usbekistan in eine Stadt aus Tausendundeiner Nacht: Samarkand. Die Seidenstraße erstreckte sich mehr als 8000 Kilometer weit - von China durch die sagenumwobenen zentralasiatischen Städte Samarkand und Persepolis bis in den Mittelmeerraum zu den Basaren des alten Konstantinopel und den Händlern von Venedig. Die mächtigsten Herrscher kämpften um die Kontrolle der Seidenstraße - von Alexander dem Großen bis Dschingis Khan. Denn die Handelsroute versprach unermesslichen Reichtum. Der westlichen Welt lieferte sie neben den begehrten Waren aber auch technische Errungenschaften, etwa zur Herstellung von Papier, Schießpulver oder Musikinstrumenten. Die dreiteilige Reihe begibt sich auf Spurensuche und erzählt die Geschichte der berühmtesten Handelsroute der Welt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The Silk Road

