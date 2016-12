ZDF 02:15 bis 03:50 Komödie Last Minute Baby GB, USA, D 2008 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Georgina ist Mitte 30 und erfährt eines Tages, dass sie nur noch wenige Tage Zeit hat, um schwanger zu werden. Ihr Freund Zak will aber keine Kinder haben. Nach einem Besuch beim Zaks Schwester, die gerade wieder Mutter geworden ist, kommt es zu einer ernsten Auseinandersetzung. Georginas biologische Uhr tickt. Ausgerechnet jetzt reist Zak auf die irischen Aran-Inseln, ohne sich mit Georgina versöhnt zu haben. Das Ei in London, das Sperma auf den Aran-Inseln - das stellt Georgina (Heather Graham) und ihre treue Freundin Clem (Mia Kirshner) vor eine scheinbar unlösbare Aufgabe. Sie entwerfen einen Plan, um einen anderen potenziellen Erzeuger und Kindsvater zu finden, doch die Unwägbarkeiten des Lebens produzieren einen Fehlschlag nach dem anderen. Eine schwule Beerdigungsparty gehört da noch zu den unterhaltsamen Varianten des Misserfolgs. Und warum muss George Michael ausgerechnet dann anrufen, wenn Georgina es am wenigstens gebrauchen kann? Als sie schon aufgeben will, besinnt sich Zak (Tom Ellis) eines Besseren. Wird er es rechtzeitig von Irland nach Hause schaffen, um in neun Monaten Babygeschrei hören zu können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heather Graham (Georgina Salt) Mia Kirshner (Clem) Tom Ellis (Zak) Will Mellor (Brian) Orlando Seale (Justin) Ruta Gedmintas (Alexandra) Edward MacLiam (Ben) Originaltitel: Miss Conception Regie: Eric Styles Drehbuch: Camilla Leslie Kamera: Ed Mash Musik: Christian Henson Altersempfehlung: ab 6