ZDF 20:15 bis 21:15 Krimiserie Die Chefin Folge: 34 Kopf gegen Herz D, CH 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Merken Eskorte für einen Doppelmörder: Vera Lanz und ihr Team begleiten den Gefangenen Simon Köhler bei seinem Freigang, als die Mission ausser Kontrolle gerät und Köhler entführt wird. Doch es treten Ungereimtheiten auf. Schnell zieht Vera Lanz auch eine getarnte Flucht in Erwägung. Die Nachforschungen führen zu Köhlers Vater, dem der Freigang galt. Hat er seinem Sohn zur Flucht verholfen? Zudem kommen die Angehörigen der beiden Opfer in Frage, die sich gerächt haben könnten. Dann wird der für Köhlers Verurteilung zuständige Richter Dembrowski ermordet. Das Motiv: Eindeutig Rache. Es scheint, als wäre Simon Köhler auf einem persönlichen Feldzug gegen diejenigen, die ihn zwölf Jahre zuvor ins Gefängnis brachten. Die Ermittler müssen schnell handeln. Eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF, ORF und SRF. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katharina Böhm (Vera Lanz) Stefan Rudolf (Jan Trompeter) Jürgen Tonkel (Paul Böhmer) Olga von Luckwald (Zoe Lanz) Christian Redl (Josef Köhler) Matthias Ziesing (Simon Köhler) Nikola Kastner (Diana Meerbach) Originaltitel: Die Chefin Regie: Michael Schneider Drehbuch: Axel Hildebrand Kamera: Andreas Zickgraf Musik: Dirk Leupolz