ZDF 14:15 bis 15:00 Kochen Die Küchenschlacht Alfons Schuhbeck sucht den Spitzenkoch D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Jede Woche treten sechs Hobbyköche gegeneinander an. Von diesen bleiben zwei übrig, die sich am Freitag im Finale ein Kochduell liefern. Ein prominenter Kochprofi steht ihnen zur Seite. Der Weg führt über den Wochensieg in eine Qualifikationswoche und dann in die große Finalwoche. Wer wird Hobbykoch des Jahres und gewinnt 25 000 Euro? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Küchenschlacht

