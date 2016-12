ZDF 05:30 bis 09:00 Magazin ARD-Morgenmagazin Krieg in Syrien: Evakuierung von Zivilisten in Aleppo / Politik diskutiert über Doppelpass: Doppelte Staatsbürgerschaft / Deutschlandtrend: Wahlen in Europa: Erwarten die Bürger einen Rechtsruck? / MoMa-Reporter: verdeckt obdachlos: Von Frauen, die auf der Straße leben / Papst Franziskus wird 80 Jahre alt: Feier des runden Geburtstags / Belasteter Speisefisch: Viele Proben mit Ethoxyquin belastet / Service: Weihnachtsmenü: Junge Sterneköchin Julia Komp kocht D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Das Erste am Morgen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Susan Link, Till Nassif Originaltitel: Morgenmagazin