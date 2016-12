Das Erste 02:55 bis 04:25 Liebesfilm Liebe, Lügen, Leidenschaften D, A 2002 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die glanzvolle Hochzeit zwischen Valerie Landau (Denise Zich) und Robert Fox (Philippe Brenninkmeyer) hält die Reporter der Modegazetten in Atem. Denn Valerie - die uneheliche Tochter der Journalistin Barbara Landau (Barbara Sukowa) und des verstorbenen Modezaren Franz Steininger - heiratet niemand anderen als den Sohn des amerikanischen Modeunternehmers Maximilian Fox (Helmut Griem). Fox ist der große Erzrivale der Familie Steininger, der durch diese Verbindung endlich seine Chance gekommen sieht, in den Besitz der Mehrheitsanteile des traditionsreichen Dessousmoden-Hauses zu kommen. Unbeeindruckt davon planen Albert Steininger (Christian Kohlund) und seine Verlobte Alpha (Barbara Wussow), die Marke "Aphrodite" mit Hilfe des einflussreichen Modeunternehmers Pietro Bellini (Franco Nero) auch in Italien zu etablieren. Durch die enorme unternehmerische Anstrengung gerät die Firma jedoch so sehr unter Druck, dass Albert keine andere Möglichkeit sieht, als ausgerechnet Maximilian Fox um finanzielle Hilfe zu bitten. Damit verschärft sich der Kampf um die Vorherrschaft im Familienunternehmen, worunter auch das frisch verheiratete Paar Valerie und Robert zu leiden hat. Robert weiß noch nicht, wie er seiner Frau beichten soll, dass er die Nacht vor der Hochzeit mit einer anderen verbracht hat, als eine weitere Bombe platzt: Als Valerie hintenrum erfährt, dass Robert mit der Verwaltung der Firmenanteile ihrer Halbschwester Tessy (Stephanie Meier-Stauffer) beauftragt wurde, bricht ein heftiger Streit zwischen den Jungvermählten aus. Robert verliert dabei die Kontrolle über den Wagen, und es kommt zu einem folgenschweren Unfall. Die sechsteilige Hochglanzproduktion "Liebe, Lügen, Leidenschaften" ist vorzüglich besetzt mit Helmut Griem, Philippe Brenninkmeyer, Rosemarie Fendel, Barbara Wussow, Christian Kohlund, Barbara Sukowa, Denise Zich, Julia Thurnau und Marion Mitterhammer. Für die Rolle des italienischen Geschäftsmannes Pietro Bellini konnte Weltstar Franco Nero gewonnen werden. Gedreht wurde in Wien, Rom, New York und in der Steiermark. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Kohlund (Albert Steininger) Maximilian Schell (Franz Steininger) Barbara Wussow (Alpha Steininger) Philippe Brenninkmeyer (Robert Fox) Denise Zich (Valerie Landau) Rosemarie Fendel (Elisabeth Steininger) Barbara Sukowa (Barbara Landau) Originaltitel: Liebe, Lügen, Leidenschaften Regie: Marco Serafini Drehbuch: Susanne Hertel, Marco Serafini Kamera: Bernd Neubauer Musik: Riz Ortolani