Das Erste 01:20 bis 02:53 Drama Liebe, Lügen, Leidenschaften D, A 2001 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Fünf Jahre ist es her, seit Ulrich Steininger (Robert Giggenbach) bei einem Segeltörn verunglückte und seither für tot gehalten wird. Der Familienclan staunt nicht schlecht, als Ulrich gesund und munter wieder auftaucht: Zusammen mit seiner neuen Frau Calida (Dennenesch Zoudé), die Ulrich zwischenzeitlich geheiratet hat, weil er infolge des schweren Unfalls an Gedächtnisverlust litt. Alpha (Barbara Wussow) ist hin- und hergerissen zwischen ihrem rechtmäßigen Ehemann und ihrer neuen Liebe zu Albert (Christian Kohlund). Trotz Calidas Anwesenheit kommt es zu einer Annäherung zwischen Alpha und Ulrich, worauf Albert enttäuscht damit droht, das Familienunternehmen zu verlassen. Auch die neue Stardesignerin Valerie (Denise Zich) hält nichts mehr in den Reihen der Steiningers. Sie erwartet ein Kind von ihrer großen Liebe Robert Fox (Philippe Brenninkmeyer). Geblendet von Karin Schröders (Julia Thurnau) heimtückischer Intrige, glaubt Valerie, dass sie für Robert nur Mittel zum Zweck ist, um die Firma "Aphrodite" an sich zu reißen. Endlich hat Robert Valerie von seiner Aufrichtigkeit überzeugt, da erleidet die leidgeprüfte Beziehung einen erneuten Rückschlag. Als Valeries Halbschwester Tessy (Stephanie Meier-Stauffer) nach einem Reitunfall dringend auf eine Organspende angewiesen ist, gibt deren Mutter Cleo (Marion Mitterhammer) den Namen von Tessys Vater preis: Es ist Robert. "Liebe, Lügen, Leidenschaften" ist ein prachtvoll ausgestattetes und spannend inszeniertes sechsteiliges Melodram um die Beziehungen und Machtstrukturen eines alteingesessenen Familienunternehmens. Die hochkarätige Besetzungsliste wird angeführt von international renommierten Stars wie Maximilian Schell, Barbara Sukowa, Rosemarie Fendel, Barbara Wussow und Christian Kohlund. Teil 4 folgt im Anschluss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maximilian Schell (Franz Steininger) Rosemarie Fendel (Elisabeth Steininger) Christian Kohlund (Albert Steininger) Barbara Wussow (Alpha Steininger) Barbara Sukowa (Barbara Landau) Denise Zich (Valerie Landau) Philippe Brenninkmeyer (Robert Fox) Originaltitel: Liebe, Lügen, Leidenschaften Regie: Marco Serafini Drehbuch: Christiane Sadlo Kamera: Uli Kudicke Musik: Riz Ortolani