Das Erste 23:30 bis 01:00 Krimi Irene Huss, Kripo Göteborg - Die Tote im Keller S 2011

Zwei Jugendliche aus der Besserungsanstalt überfahren mit einem gestohlenen Auto einen Jogger. Sie lassen ihn auf der Straße sterben und fackeln, um keine Spuren zu hinterlassen, den Unfallwagen auf einem einsamen Parkplatz ab. Bei dem Opfer handelt es sich um Torleif Sandberg, einen Polizisten und langjährigen Freund von Irene Huss' (Angela Kovács) Chef Andersson (Lars Brandeby). Andersson fordert die rasche Ergreifung der Täter, doch Irene hält ein anderer Fall in Atem: In einem stillgelegten Silo direkt neben einem Parkplatz findet die Polizei zufällig die abgemagerte Leiche eines osteuropäischen Mädchens, das offensichtlich über einen längeren Zeitraum missbraucht worden war. Hintermann in diesem Verbrechen scheint der russische Mädchenhändler Sergeij Petrov (Miodrag Stojanovic) zu sein. Gemeinsam mit dem polizeibekannten Zuhälter Heinz Becker (Danjin Malinovic) betreibt dieser ein Bordell, in dem minderjährige Mädchen aus Estland zur Prostitution gezwungen werden. Bei einer Razzia gelingt Petrov die Flucht, doch Irene kann ihn am Ende einer aufreibenden Verfolgungsjagd stellen. Für die Kommissarin bleiben aber noch Fragen offen: Der überfahrene Jogger Sandberg trug bei 15 Grad minus nur recht dünne Kleidung. Was suchte er spät nachts auf einer abgelegenen Straße? Und was hatte er in der Nähe des Silos zu suchen, in dem das missbrauchte Mädchen so qualvoll verendete? In diesem Krimi nach dem gleichnamigen Roman von Helene Tursten legt Irene Huss einem hinterhältigen Schlepper das Handwerk und enttarnt das Doppelleben eines vermeintlich ehrbaren Kollegen. Angela Kovács überzeugt als hartnäckige Ermittlerin, deren Privatleben einmal mehr zu kurz zu kommen scheint.

Schauspieler: Angela Kovács (Irene Huss) Lars Brandeby (Sven Andersson) Dag Malmberg (Jonny Blom) Eric Ericson (Fredrik Stridh) Moa Gammel (Elin Nordenskiöld) Anki Lidén (Yvonne Stridner) Reuben Sallmander (Krister Huss) Originaltitel: Irene Huss - En man med litet ansikte Regie: Emiliano Goessens Drehbuch: Charlotte Lesche Kamera: Andreas Wessberg Musik: Thomas Hagby, Fredrik Lidin, Johan Strömberg Altersempfehlung: ab 16