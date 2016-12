Das Erste 22:00 bis 23:30 Krimi Tatort Granit A 2007 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Krieg und Frieden zur Weihnachtszeit in einer Bergbauernfamilie. Bei dem Kampf dreier Brüder geht es um Macht sowie ums Überleben und auch das Motiv Rache spielt eine wichtige Rolle. Im Vordergrund steht der verzweifelte Versuch von Erich Gufler (Simon Schwarz), seinen Hof zu retten, den er an seinen Bruder Heinz (Andreas Lust) verloren hat. Dieses Schicksal sollte ein bewegendes Thema der erfolgreichen Fernsehsendung "Akut-Agnes" werden, in der die beliebte Moderatorin Agnes Aichinger (Muriel Baumeister) als Anwältin des kleinen Mannes Missstände anprangert. Doch der Mord an dem Steinbruchbesitzer Helmut Pechtl (Ludwig Dornauer), der durch seine Machenschaften einen Zwist unter den Gufler-Brüdern ausgelöst hatte, stellt das Geschehen auf den Kopf. Die Untersuchungen werden für Chefinspektor Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) durch die brisante Situation erschwert, dass er und sein Tiroler Kollege Pfurtscheller (Alexander Mitterer) praktisch vor den Augen des TV-Teams arbeiten müssen. Die attraktive Agnes Aichinger bietet Moritz Eisner zwar ihre Hilfe an, doch sie verschweigt ein Geheimnis, das sie um ein Haar das Leben kostet. Bei einem mysteriösen Mordanschlag kann der Wiener Sonderermittler sie in letzter Sekunde vor dem Ertrinken retten. Gibt es eine Verbindung zu dem anderen Verbrechen? Recht unklar ist für Eisner die Rolle von Walter Gufler (Cornelius Obonya). Er hatte seinem Bruder Erich geraten, bei dem Streit vor Gericht um Haus und Hof das Fernsehen einzuschalten. Doch immer deutlicher zeigt sich, dass er keineswegs nur uneigennützig handelt. Zu einem dramatischen Höhepunkt kommt es, als Erich droht, den Hof in die Luft zu sprengen, und verhaftet wird. Doch er flieht, um Weihnachten mit seiner Familie zu feiern. Das friedliche Fest endet jäh, als Eisner eine verräterische Entdeckung macht. Einige Getreidekörner im Schnee führen ihn auf eine heiße Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harald Krassnitzer (Chefinspektor Moritz Eisner) Alexander Mitterer (Pfurtscheller) Muriel Baumeister (Agnes Aichinger) Simon Schwarz (Erich Gufler) Sarah Tkotsch (Claudia Eisner) Andreas Lust (Heinz Gufler) Cornelius Obonya (Walter Gufler) Originaltitel: Tatort Regie: Fabian Eder Drehbuch: Felix Mitterer Kamera: Fabian Eder Musik: Matthias Pflug, Daniel Huber