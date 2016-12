Das Erste 20:15 bis 21:45 Komödie Krauses Glück D 2016 2016-12-25 20:15 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Trotz ihres ersten Ermittlungserfolgs ist die Stimmung zwischen den Kommissaren „Butsch“ und Delbrück schlechter denn je. Aber gerade jetzt sind sie wieder als Team gefragt. Denn in Görlitz scheint ein Serientäter unterwegs zu sein, der junge, attraktive Joggerinnen auf grausame Weise ermordet, aber keine verwertbaren Spuren hinterlässt. Viola Delbrücks größtes Problem ist jedoch nicht ihr Kollege „Butsch“, sondern ihr Noch-Ehemann, der brillante forensische Psychiater Björn Delbrück. Wie aus dem Nichts taucht er wieder in Görlitz auf. – Wie schon im ersten Fall harmonieren die Hauptdarsteller. Auch die turbulente Inszenierung reißt mit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Horst Krause (Dorfpolizist Horst Krause) Carmen-Maja Antoni (Elsa Krause) Angelika Böttiger (Meta Krause) Andreas Schmidt (Rolf-Dieter Schlunzke) Tilo Prückner (Rudi Weissglut) Boris Aljinovic (Bürgermeister Stübner) Petra Kleinert (Marion Stiehler) Originaltitel: Krauses Glück Regie: Bernd Böhlich Drehbuch: Bernd Böhlich Kamera: Florian Foest Musik: Jakob Ilja Altersempfehlung: ab 6