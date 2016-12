Disney Channel 08:20 bis 08:50 Trickserie Doc McStuffins, Spielzeugärztin Kirby und der König / Schnupfenhilfe USA, IRL 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Lambie hat eine neue Sonnenbrille und zeigt sie Kirby. Der böse König denkt, dass die Sonnenbrille besondere Macht hat und will sie unbedingt haben! Kirby vereitelt jedoch seine Intrigen. Doch dann werden Kirby und der König versehentlich zusammen geklebt. Doc hilft und sie können wieder getrennte Wege gehen. (b) Donny ist erkältet und Doc leiht ihm Emmys Seifenblasen-Äffchen, um ihn aufzuheitern. Doch Seifenblasen-Äffchen steckt sich an und niest über alle Spielzeuge. Doc merkt, dass Seifenblasen-Äffchen ein Leck hat. Sie repariert das Leck und bringt ihr bei, sich die Nase zu putzen. (a) Lambie hat eine neue Sonnenbrille und zeigt sie begeistert Kirby. Der böse König denkt, dass die Sonnenbrille besondere Macht hat und will sie unbedingt haben! Kirby vereitelt jedoch seine Intrigen. Doch dann werden Kirby und der König versehentlich zusammen geklebt und die beiden müssen zusammenarbeiten, um sich wieder voneinander zu lösen. Doc hilft ihnen und sie können wieder getrennte Wege gehen. (b) Donny ist erkältet und Doc leiht ihm Emmys Seifenblasen-Äffchen, um ihn aufzuheitern. Doch Seifenblasen-Äffchen steckt sich an und niest über alle Spielzeuge. Doc merkt, dass Seifenblasen-Äffchen ein Leck hat und ihre Flüssigkeit ausläuft. Sie repariert das Leck und bringt ihr bei, die Nase zu putzen. Im Nu bläst Seifenblasen-Äffchen wieder wunderschöne Blasen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Doc McStuffins Regie: Norton Virgien