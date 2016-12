Für Anne Bruckmann, eine Frau in den besten Jahren, wird ein Urlaub in Dänemark überraschend zum Wendepunkt des Lebens: Fernab des Alltagstrotts findet sie nicht nur den Mut und die Kraft, sich über ihre eigenen Bedürfnisse klar zu werden, sondern in der Beziehung zu einem außergewöhnlichen Mann auch ein neues, wenngleich kurzes Liebesglück. - Thekla Carola Wied, Manfred Zapatka und Peter Haber spielen die Hauptrollen in dem romantischen Melodram von Regisseur Jan Ruzicka. In Google-Kalender eintragen