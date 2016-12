BR Fernsehen 23:15 bis 01:10 Actionfilm Angst über der Stadt F, I 1975 Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als eine junge Frau aufgrund von Drohanrufen eines Unbekannten aus Panik vom Balkon ihres Hochhauses stürzt, wird Kommissar Le Tellier auf den Fall angesetzt. Dieser würde sich jedoch lieber auf die Suche nach dem Bankräuber Marcucci begeben, welcher bei einer wilden Verfolgungsjagd entwischen konnte. Der Fall scheint jedoch ernsthafter zu werden, als der Frauenmörder, der sich selbst Minos nennt, den Kommissar anruft und erklärt, dass er bald wieder morden wird. Sein Ziel: Attraktive, alleinstehende Frauen. Während Le Tellier dem Frauenhasser langsam auf die Schliche kommt, bietet sich ihm plötzlich eine Chance auf Rache, als Marcucci wieder in der Stadt auftaucht. "Belmondo jagt als Kriminalkommissar einen Frauenmörder in den Straßen und auf den Dächern von Paris. Nebenher geht ihm ein Bankräuber ins Netz. Nach Art eines Großstadt-Western routiniert inszenierter Actionfilm, der spannende Unterhaltung bietet und die Arbeit der Polizei minutiös nachzeichnet." (Quelle: Lexikon des internationalen Films) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Paul Belmondo (Kommissar Jean Letellier) Charles Denner (Inspektor Moissac) Adalberto Maria Merli (Pierre Valdeck / Minos) Rosy Varte (Germaine Doizon) Roland Dubillard (Polizeipsychologe) Jean Martin (Polizeichef Sabin) Catherine Morin (Hélène Grammont) Originaltitel: Peur sur la ville Regie: Henri Verneuil Drehbuch: Henri Verneuil Kamera: Jean Penzer Musik: Ennio Morricone Altersempfehlung: ab 16