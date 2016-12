BR Fernsehen 20:15 bis 21:00 Dokusoap Landfrauenküche - Das Weihnachtsmenü D 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Landfrauen aus der fünften Staffel "Landfrauenküche" feiern ein Wiedersehen in der Weihnachtszeit. Sie treffen sich auf dem Hof von Simone Vogler im Allgäu und kochen zusammen ein 3-gängiges Weihnachtsmenü. Dass jede von ihnen eine gute Gastgeberin ist, und dass sie alle hervorragende Köchinnen sind, das haben die Landfrauen im Sommer unter Beweis gestellt. Aber anders als bei der kulinarischen Sommerreise durch alle sieben Bezirke spielt der Wettbewerb beim Weihnachtsmenü keine Rolle. Alle Landfrauen bringen ihr Wissen und ihr Können ein. Aber es wird nicht nur gekocht. Die Landfrauen erzählen, wie in ihrer Familie und in ihrer Region Weihnachten gefeiert wird. Und ganz sicher kann man sich Anregungen holen, wenn die Landfrauen den Tisch festlich decken und einen Christbaum schmücken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Landfrauenküche