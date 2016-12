BR Fernsehen 17:30 bis 18:28 Magazin Abendschau - live vom Weihnachtsmarkt in Anwanden D 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 Live TV Merken Im Jugendstil- Ambiente von Gut Wolfgangshof in Anwanden präsentieren Claudia Finger-Erben und Charly Hilpert live die Abendschau ab 17.30 Uhr. Rund hundert Kunsthandwerker und Aussteller zeigen in urigen Holzhütten, in alten Säulenhallen und im historischen Kuhstall ihre Waren. Feuershow, Basteln mit Weihnachtselfen, glitzernde Stelzen-Wesen und jede Menge kulinarische Köstlichkeiten bringen die Besucher in Weihnachtsstimmung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Claudia Finger-Erben, Charly Hilpert Originaltitel: Abendschau

