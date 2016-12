MTV 20:55 bis 22:00 Dokusoap Ex on the Beach GB Merken Fünf Expartner sind da, und in der Villa herrscht Aufregung um Gaz' Ankunft. Gaz und Anita finden Gefallen aneinander, doch dann kommt Anitas Ex, der ihr das Herz gebrochen hat, aus dem Wasser. Derweil verbringt Adam einige schlimme Tage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ex on the Beach Altersempfehlung: ab 12