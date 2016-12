MTV 14:10 bis 14:40 Show The Hills Mr und Ms Pratt USA 2008 Merken Heidi und Spencer verbringen ein romantisches Strand-Wochenende in Mexiko. Nach einigen Drinks sieht Spencer am Abend die Gelegenheit bekommen: er fragt Heidi, ob sie ihn heiraten möchte. Unterdessen verabschieden sich die Mädels von Whitney, die ihre Koffer gepackt hat, um nach New York zu ziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Conrad (Herself) Audrina Patridge (Herself) Whitney Port (Herself) Heidi Montag (Herself) Lo Bosworth (Herself) Justin Brescia (Himself) Brody Jenner (Himself) Originaltitel: The Hills Regie: Hisham Abed Drehbuch: Sean Travis Musik: Jon Ernst

