NDR 01:55 bis 03:00 Talkshow NDR Talk Show classics D 2017-01-11 10:15 Stereo 16:9 Live TV Merken Ein Wiedersehen mit interessanten und spannenden Gästen aus früheren Sendungen der "NDR Talk Show". Erinnerungen an besonders aufschlussreiche, witzige, liebenswürdige und offene Gespräche: Am 29. Juni 2007 war der unvergessene Kabarettist Dieter Hildebrandt zu Gast in der "NDR Talk Show". Im Gespräch mit Jörg Pilawa ging es ums Älterwerden "mit Schmackes" und die Sprache der Linken. Am 2. Mai 1997 plauderte Hannelore Elsner mit Hubertus Meyer-Burckhardt über die zwei wichtigsten Männer in ihrem Leben und darüber, wie die Geburt ihres Sohnes ihr Leben verändert und sie stark gemacht hat. Schauspieler Ben Becker erzählte Alida Gundlach am 31. August 2001 in der "NDR Talk Show" von seinen dunklen Seiten, dem Zusammenhalt im Becker-Sander-Clan und seinen vielen Frauenbeziehungen. Die Expertin für Liebe und Erotik, Paula Lambert, war am 25. Oktober 2013 zu Gast in der "NDR Talk Show" und berichtete Barbara Schöneberger von den Unterschieden englischer, italienischer und brasilianischer Liebhaber und erteilte den Rat, dass man nicht zu früh Pornos ansehen sollte. Am 13. März 1998 war sich Schauspielerin Jenny Elvers nicht sicher, wie sie ihrem Gastgeber Hubertus Meyer-Burckhardt begegnen sollte: "Ich trau' keinen Männern, die solche Sakkos tragen!" Im Gespräch war sie dennoch sehr vertrauensvoll und erzählte, dass sie ursprünglich Pastorin werden wollte, sie sich nie etwas vorschreiben ließ und von ihrem Freund Heiner Lauterbach. Der Schauspieler und Sänger Michael Fitz war am 2. März 2012 Gast in der "NDR Talk Show". Im Gespräch mit Hubertus Meyer-Burckhardt ging es um das Anarchische der Bayern, wie Dialekt berühren kann und den Zusammenhang zwischen Essverhalten und Sex. Den musikalischen Abschluss macht ebenfalls Michael Fitz mit seinem Lied "Beißen und kauen". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jörg Pilawa, Hubertus Meyer-Burckhardt, Alida Gundlach, Jörg Pilawa, Hubertus Meyer-Burckhardt, Alida Gundlach, Barbara Schöneberger Gäste: Gäste: Dieter Hildebrandt (Kabarettist), Hannelore Elsner (Schauspielerin), Ben Becker (Schauspieler), Paula Lambert (Expertin für Liebe und Erotik), Jenny Elvers (Schauspielerin), Michael Fitz (Schauspieler und Sänger) Originaltitel: NDR Talk Show Classics

