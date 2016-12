NDR 20:15 bis 21:45 Show Hand in Hand für Norddeutschland Der große NDR Spendenabend D 2016 Untertitel Live 16:9 Merken Der große NDR Spendenabend ist der Höhepunkt der großen Spendenaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" im NDR, die in diesem Jahr zugunsten des Deutschen Hospiz- und PalliativVerbandes in Norddeutschland stattfindet. Judith Rakers und Jörg Pilawa moderieren die Live-Sendung, in der verschiedene Projekte der Sterbebegleitung, engagierte Mitarbeiter und Unterstützer aus den vier norddeutschen Bundesländern vorgestellt werden. Während des gesamten Abends nehmen an den Telefonen im Studio prominente Gäste Spenden von Zuschauerinnen und Zuschauern entgegen. Das sind unter anderem Volker Lechtenbrink, Yasmina Filali, Wolfgang Trepper, Nina Bott, Michael Fitz, Saskia Valencia , Lutz Marmor, Intendant des Norddeutschen Rundfunks, und Elke Wiswedel und Jens Mahrhold, die Nachmittagscrew von NDR 2. Für unterhaltsame Momente in der Sendung sorgen unter anderem Michelle, Max Giesinger, Silbermond und Matt Simons. Und auch der Poetry-Slammer Dominik Bartels, der sich in seinen Texten mit dem Thema Sterben und Tod auseinandergesetzt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Judith Rakers , Jörg Pilawa Gäste: Gäste: Volker Lechtenbrink (Schauspieler und Schlagersänger), Yasmina Filali (Schauspielerin), Wolfgang Trepper (Kabarettist und Moderator), Michael Fitz (Schauspieler und Musiker), Saskia Valencia (Schauspielerin und Fernsehmoderatorin), Lutz Marmor (Intendant Originaltitel: Hand in Hand für Norddeutschland Regie: Alexandra Farrensteiner/Alina Stiegeler/Christopher Braun/Susanne Gliffe/Christian Breidert Kamera: Andreas Paeper