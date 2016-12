NDR 17:10 bis 18:00 Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Volkszählung bei den Zwergmangusten Volkszählung bei den Zwergmangusten / Ein Fegebaum fürs Wapitigeweih / Dauerdusche für die Tapire / Ein Sikahirsch im OP / Wintereinbruch bei den Baumstachlern D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Volkszählung bei den Zwergmangusten: Es ist große Volkszählung bei den Zwergmangusten und außerdem gibt es von Tierarzt Dr. Flügger gleich neue "Personalausweise". Marion Minde ist das behördlich ausführende Zählungsorgan. So etwas riechen die Mangusten schon von weitem und gehen lieber in Deckung. Der Volkszählungsboykott nützt aber nichts: Ein Tier nach dem anderen wird eingefangen und überprüft. Ein Fegebaum fürs Wapitigeweih: Wapitihirsch Joshi denkt, er ist der Chef im Revier. Da hat er aber nicht mit Volker Friedrich gerechnet, denn der fühlt sich hier als Platzhirsch, und das ganz ohne Geweih. Andererseits ist so ein Tierpfleger ja auch recht nützlich, zum Beispiel, wenn er einem den Fegebaum besorgt, der das Geweih vom ganzen Bast befreit. Dauerdusche für die Tapire: So langsam sehnen sich Carmina und Xingo nach einer Abkühlung. Die Tierpfleger sind schon im Anmarsch und installieren am nächsten Baum eine Dusche. Eine Dusche? Ein bisschen mickrig ist das Ding ja, aber Rubbelhandschuh und Duschgel könnten noch etwas bringen. Dummerweise verstehen die Tierpfleger kein Tapirisch und sind ganz enttäuscht, dass ihr Badespaß bei den Tieren nicht wirklich ankommt. Da muss doch wieder die gute alte Gartenschlauchdusche her. Ein Sikahirsch im OP: Vor Behandlungsraum B in Dr. Flüggers Tierparkpraxis wartet Familie Sikahirsch auf einen jungen Verwandten. Der hatte sich beim Toben am Bein verletzt und muss vom Doktor verarztet werden. Das Tier wird betäubt und auf den OP-Tisch verfrachtet. Die Wunde ist nicht gefährlich, aber groß. Dr. Flügger näht sie mit mehr als 30 Stichen. "Wintereinbruch" bei den Baumstachlern: Brenda und Henry haben unerwünschte Untermieter im stacheligen Pelz. Denen geht es mit Anti-Parasiten-Puder an den Kragen. Die beiden Baumstachler werden in eine kleine Kiste gesetzt und dann heißt es mitten im Sommer: "Wintereinbruch". Brenda und Henry können sich nur wundern, wo plötzlich der ganze "Schnee" herkommt. Nun sehen sie fast so aus wie ihre Gehegemitbewohner, die Polarfüchse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.

