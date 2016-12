NDR 08:10 bis 09:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2596 D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Kurz bevor Clara und William sich küssen, kündigt Naomi Krüger ihre Ankunft im "Fürstenhof" an. Clara fragt sich, wie viel ihr William tatsächlich bedeutet, während William Naomi gesteht, dass er in Clara verliebt ist. Als er eine Nachricht seiner Mutter Susan bekommt, die Adrian doch die Beweise dafür zukommen lassen will, dass sein Vater ein Auftragskiller war, vertraut sich William Clara an - Oskar macht Tina klar, dass er nicht weiter mit einer Frau zusammen sein kann, die er für den Tod seiner Schwester verantwortlich macht. Als Tina während der Arbeit nur schwer die Fassung wahren kann, versucht David, sie zu trösten und stellt Oskar zur Rede. Oskar klärt ihn über die Trennung auf, während in Tina Wut auf Oskar aufsteigt. Werner verzichtet darauf, Beatrices Beine zu verbrühen, um zu beweisen, dass sie nicht mehr gelähmt ist. Stattdessen präpariert er einen Blumenstrauß mit einer Kamera, um Beatrice zu überwachen - doch leider reagiert Friedrich allergisch auf die Blumen. In Folge 2596 kommt Christiane Bärwald als australischer Filmstar Naomi Krüger Bärwald an den "Fürstenhof". Die lässige und unkomplizierte Naomi hat keinerlei Starallüren und will in Bichlheim ihren guten Bekannten William besuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Louisa von Spies (Desirée Lechner) Bojana Golenac (Melanie Morgenstern) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Felix Bärwald, Steffen Nowak Drehbuch: Inka Thelen, Joscha Valentin