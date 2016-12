TNT-Serie 02:05 bis 02:50 Actionserie The Last Ship Der Scott-Effekt USA 2016 16:9 Merken Das Virus schien besiegt, als in Japan eine neue Welle der "Roten Grippe" ausbricht mit einem angeblich mutierten Erreger. Zum Chief of Naval Operations befördert, soll Tom Chandler den Gerüchten vor Ort nachgehen. Captain Slattery und seine Crew liefern indes das Heilmittel nach Südostasien, doch das könnte gefährlicher werden als erwartet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ron Balicki (Alezan) Ben Cho (CPO Carl Nishioka) Drew Fonteiro (Dennis) LaMonica Garrett (LT. TAO Cameron Burk) Eidan Hanzei (Toshiro) Yong Kim (Korean Man) Punnavith Koy (Club Goer) Originaltitel: The Last Ship Regie: Michael Katleman Drehbuch: Steven Kane

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 339 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 149 Min. Liebe, Lügen, Leidenschaften

Drama

Das Erste 01:20 bis 02:53

Seit 79 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 69 Min.