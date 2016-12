TNT-Serie 23:30 bis 00:35 Krimiserie Signos - Im Zeichen der Rache Krebs ARG 2015 16:9 Merken Antonio führt seinen privaten Rachefeldzug fort und bestraft all jene, die seiner Mutter Unrecht getan haben. Seine Schwester María Laura, die bei der Polizei arbeitet, entdeckt indes die Verbindung zwischen den Horoskopen einer Zeitung und den Morden, die in ihrer Stadt San Rafael de los Penitentes verübt werden. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Julio Chávez (Antonio Cruz) Claudia Fontán (Laura Cruz) Alberto Ajaka (Pablo Agüero) Cristina Alberó (María del Carmen) Originaltitel: Signos Regie: Daniel Barone Musik: Diego Monk