TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Serien Hell on Wheels Von Soldat zu Soldat USA 2015 16:9 Cullen lässt sich von einer Gruppe chinesischer Arbeiter dabei helfen, eine Lokomotive auf einem Schlitten vom kalifornischen Truckee über die Berge der Sierra Nevada zum Tunnel zu transportieren. Nach einem Unfall sind Cullen und Fong plötzlich gezwungen, miteinander zu arbeiten und sich aufeinander zu verlassen, um zu überleben. Dem Schweden gelingt es indes, Phineas Vertrauen zu gewinnen. Schauspieler: Anson Mount (Cullen Bohannan) Christopher Heyerdahl (The Swede) Tim Guinee (Collis Huntington) Byron Mann (Chang) Reg Rogers (James Strobridge) Angela Zhou (Fong/Mei) Tzi Ma (Tao) Originaltitel: Hell on Wheels Regie: Bill Gierhart Drehbuch: Joe Gayton, Tony Gayton, John Wirth, Tom Brady