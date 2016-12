TNT-Serie 17:10 bis 17:55 Mysteryserie Pretty Little Liars Ballgeflüster USA 2010 16:9 Merken Die Mädchen geben ihr Bestes, um gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Der jährliche Abschlussball steht an und die Schule wird vom Ballkomitee komplett umdekoriert Emily möchte mit Toby auf den Ball gehen, was sie jedoch bald in eine äußerst unangenehme Situation bringt. Verstörend schreckliche Geheimnisse drohen, die perfekte Ballnacht von Aria, Emily, Spencer und Hanna zu ruinieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Bianca Lawson (Maya St. Germain) Laura Leighton (Ashley Marin) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Norman Buckley Drehbuch: Maya Goldsmith Kamera: Dana Gonzales Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12

