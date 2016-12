Spiegel Geschichte 22:45 bis 00:25 Dokumentation This Ain't California D 2012 Stereo 16:9 Merken Jugend, Revolte und Liebe in einer bisher unbekannten DDR: This Ain't California ist Rock'n'Roll-Kino, das einen so packt, dass man abwechselnd zum Lachen und Weinen gebracht wird. Regisseur Marten Persiel zeigt eine liebevolle bunte Welt, die es nicht mehr gibt. Es ist dem Regisseur gelungen, die Helden der Szene von damals wieder zusammen zu bringen. Sie erzählen von wilden Partys, von der ersten Liebe und ihrer besonderen Freundschaft. Der Bogen spannt sich bis ins Heute, zu den schrägen Vögeln von damals, die immer noch eins teilen: ihre Liebe zum Skateboard und ihren Drang nach Freiheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: This Ain't California Drehbuch: Marten Persiel, Ira Wedel Kamera: Felix Leiberg Musik: Lars Damm