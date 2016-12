Spiegel Geschichte 14:05 bis 15:10 Dokumentation Wer war Albert Göring? F 2014 Stereo 16:9 Merken Seine Geschichte klingt unglaublich, und doch ist sie wahr. Ein Mann wird drei MaI von der Gestapo verhaftet - und jedes Mal wieder auf freien Fuß gesetzt. Am 10. Mai 1945 wird er von der amerikanischen Armee festgenommen und verhört. Daraufhin schreibt er eine Liste mit 34 Namen - 34 Menschen, die er vor der Deportation und dem sicheren Tod gerettet hat. Sein Name ist Albert Göring. Er ist der jüngere Bruder von Reichsmarschall Hermann Göring, der rechten Hand von Adolf Hitler. Die Dokumentation rekonstruiert Szenen aus dem Verhör mit amerikanischen Offizieren anhand bestehender Protokolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

