Der Erste Weltkrieg unter Tage Die Schlacht in den Alpen GB 2014 1. Staffel, Folge 5: Hundert Jahre vergingen seit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges - aber noch immer fällt es schwer, Ausmaß und Wahnsinn des Blutbads zu begreifen. Diese Folge behandelt den Krieg in den Dolomiten; die spektakuläre Sprengung des 2462 m hohen Col di Lana steht im Mittelpunkt. Italienische "Alpini" untertunnelten den Berg, weil sein massiv befestigtes Gipfelplateau von den Österreichern gehalten wurde, die von dieser uneinnehmbaren Warte aus die umliegenden Berge und Täler kontrollierten. Der Col di Lana, auch "Blutberg" genannt, wurde zum Symbol des Alpenkriegs. Originaltitel: The Great Underground War