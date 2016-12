Classica 05:00 bis 06:00 Musik Strauss, Don Quixote D 1975 Stereo 16:9 Merken Mstislaw Rostropowitsch (Violoncello), Ulrich Koch (Viola) und die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Herbert von Karajan spielen die Tondichtung "Don Quixote" op. 35 von Richard Strauss (1864-1949). Aufgenommen 1975 in der Berliner Philharmonie. Strauss beschreibt in zehn Variationen die Abenteuer des "Ritters von der traurigen Gestalt" und seines Dieners Sancho Pansa. Don Quixote wird durch das Solo-Cello, Sancho Pansa, der urgesunde, bäurische, täppische und geschwätzige Bedienstete, durch Baßklarinette, Tenortuba, Piccoloflöte und Solobratsche dargestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Mstislaw Rostropowitsch (Cello), Ulrich Koch (Bratsche) Originaltitel: Strauss, Don Quixote Kamera: Ernst Wild Musik: Richard Strauss