KI.KA 19:30 bis 20:50 Kinderfilm Mitten in der Winternacht NL, S 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dennis Reinsma (Max) Dana Goldberg (Kiki) Jeroen van Koningsbrugge (Moos) Jelka van Houten (Kirsten) Arjan Ederveen (Panneman) Derek de Lint (Santa Claus) Carla Hardy (Grandma) Originaltitel: Midden in de winternacht Regie: Lourens Blok Drehbuch: Daan Bakker, Marko van Geffen Musik: Jorrit Kleijnen, Alexander Reumers Altersempfehlung: ab no ag