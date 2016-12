KI.KA 16:50 bis 17:35 Trickserie Geronimo Stilton Die Wächter des Kaisers / Die Legende der Marzipan-Insel I, CDN 2009-2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Wächter des Kaisers: Thea trainiert für die Karateweltmeisterschaften, die dieses Jahr in Miau-Chi-Gong stattfinden. Eine gute Gelegenheit für Geronimo und seine Familie, den Kaiser zu besuchen, mit dem sie befreundet sind. Kaiser Lui-Chi-Miau freut sich sehr über den Besuch, denn so kann sich Geronimo gleich um eine mysteriöse Erscheinung kümmern. Die alten Tonstatuen des Kaiserreichs - die "Wächter des Kaisers" - die im Museum ausgestellt sind, erwachen nämlich nach und nach zum Leben und erschrecken die Touristen. Geronimo glaubt nicht an ein übernatürliches Phänomen. Während Thea mit Effeff als Promoter an den Meisterschaften teilnimmt, verbringen Geronimo und Benjamin eine Nacht im Museum, um den lebendigen "Wächtern des Kaisers" auf den Grund zu gehen. Die Legende der Marzipan-Insel: Auf der Marzipan-Insel versetzt ein Meeresmonster die Bevölkerung in Angst und Schrecken. Geronimo ist überzeugt, dass es sich um einen Schwindel handelt. So wie bei den vielen anderen, die er als falsch entlarvt hat. Auch Professor Whippet, der bereits seit einiger Zeit auf der Insel weilt, um mit einem Sonargerät nach dem Wesen zu suchen, schließt sich Geronimos Meinung an. Bislang gibt es keinerlei Anzeichen, dass sich vor der Insel ein Monster befindet. Dennoch macht das Verhalten des Professors Geronimo misstrauisch. Wenn er nicht an die Existenz eines solchen Wesens glaubt, warum reist der dann nicht ab und lässt sein Sonargerät weiter laufen? Thea will sich selbst ein Bild machen und taucht in die Gewässer vor der Insel. Dabei entdeckt sie Erstaunliches. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geronimo Stilton Regie: Guy Vasilovich Musik: R. Le Pennec, Valmont

