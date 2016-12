KI.KA 14:10 bis 15:00 Jugendserie Schloss Einstein D 1998-2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Kathi versteckt sich an ihrem Geburtstag und wird ausgerechnet von Pippi entdeckt. Martha behauptet, Lotta wäre in Lennard verliebt und hält die Heimlichtuerei zwischen Henk und Finn nicht mehr aus. Kathi verheimlicht ihren Mitschülern, dass ihr Paris-Trip abgesagt ist und versteckt sich lieber im Bootshaus. Ausgerechnet Pippi entdeckt sie dort. Kathi beschimpft Pippi aufs Übelste. Doch Pippi hat Mitleid und organisiert, trotz aller Differenzen, eine Spontan-Party für Kathi. Die ist tief gerührt von dieser Geste. Alles könnte so schön sein, doch dann passiert etwas Schreckliches? Martha verbreitet das Gerücht, dass Lotta sich für ihren Bruder Lennard interessiere. Olivia ist sauer, weil sie in Lennard verliebt ist und den Gerüchten glaubt. Doch Lotta ist weit davon entfernt. Sie ist in Gedanken bei Frau Falk. Finn verhält sich immer seltsamer. Dazu kommt die Heimlichtuerei zwischen ihm und Henk. Das macht Martha noch ganz wahnsinnig und erst recht skeptisch!Orkan soll von seinen Eltern nach Hause geholt werden. Kathi misstraut Remo nach einer Zufallsbegegnung. Finn kann Martha endlich sein Geheimnis anvertrauen. Immer mehr Einsteiner werden von ihren Eltern nach Hause geholt. Und auch Orkan steht scheinbar ein Abschied von Einstein und seiner Daphne bevor. Von Daphne trennen? Auf keinen Fall! Orkan gibt alles. Und tatsächlich schaffen er und Daphne es gemeinsam, seinen Vater in Sicherheit zu wiegen. Aber bedeutet das wirklich, dass die beiden Verliebten beieinander bleiben können? Durch eine Zufallsbegegnung erwacht bei Kathi ein seltsames Misstrauen gegen Remo. Als Pippi ihr vor Augen führt, wie die Einsteiner Remo mögen und was er schon alles für sie getan hat, muss Kathi einsehen, dass sie vermutlich übers Ziel hinausgeschossen ist. Und so beschließt sie, ihren Verdacht zu begraben. Als Henk von seinen Eltern aus dem Internat genommen wird, ist Finn so traurig und verängstigt, dass er Martha erzählt, dass er überhaupt nicht mutig, sondern ein Schisser ist. Zu seiner Überraschung reagiert Martha viel einfühlsamer als erwartet auf sein Geständnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johna Fontaine (Daphne) Flavius Budean (Orkan) Noah Alibayli (Henk) Yannick Rau (Dominik) Ada Lüer (Mila) Luna Kuse (Martha) Timon Würrihausen (Finn) Originaltitel: Schloss Einstein Regie: Markus Dietrich, Irina Popow, Frank Stoye, Severin Lohmer, Theresa Braun Drehbuch: Christiane Bubner, Dana Bechtle-Bechtinger, Michael Demuth, Andreas Kaufmann, Monika Weng, Max Honer Musik: Andreas Bicking, Tonbüro Berlin, Titellied: Franz Bartzsch

Jetzt im TV Sportschau

Magazin

Das Erste 10:00 bis 15:00

Seit 273 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 13:45 bis 15:00

Seit 48 Min. Der Leopard

Historienfilm

ARTE 13:50 bis 16:35

Seit 43 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 13:55 bis 14:50

Seit 38 Min.