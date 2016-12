KI.KA 11:10 bis 11:35 Trickserie Yakari Drei hungrige Kojoten / Weiße Pfote F 2005-2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Drei hungrige Kojoten: Das junge Fohlen Feuerpfeil möchte nicht länger auf der Koppel bleiben, sondern wie Kleiner Donner und Yakari Abenteuer erleben. Yakari gelingt es, Feuerpfeils Mutter zu überreden, einem Ausflug mit Feuerpfeil zuzustimmen. Er versichert ihr, auf das Fohlen aufzupassen. Doch als sie auf einen Puma treffen, achtet Yakari nicht mehr auf Feuerpfeil, der ungestüm einem Schmetterling hinterherrennt und kurz darauf auf drei hungrige Kojoten trifft. Weiße Pfote: Als Yakari eines Nachts von einem Puma träumt, der von Wölfen verfolgt wird, glaubt er, dass es sich um ein Zeichen handelt. Er ist fest davon überzeugt, dass es den Puma wirklich gibt und dass er in Gefahr schwebt. Und tatsächlich entdeckt Yakari Elemente aus seinem Traum wieder, als er für Müder Krieger Birkenrinde zum Ausbessern der Kanus sucht. Kurz darauf begegnet er einem Wolfsrudel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Mia Diekow (Yakari) Marc Seidenberg (Kleiner Donner) Patrick Bach (Kleiner Dachs) Julia Fölster (Regenbogen) Wolf Frass (Großer Adler) Originaltitel: Yakari Regie: Xavier Giacometti Drehbuch: M.-Luz Drouet, C. Le Roux, S. Melchior-Durand, E. Rondeaux, M. Coulon, M. Mamoud