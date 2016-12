Niederlande 1 20:30 bis 21:30 Sonstiges Flikken Maastricht Opgejaagd NL 2015 HDTV Merken De enorme achterban fans krijgt antwoord op een aantal prangende vragen. Want weet Wolfs zijn dochter Fleur in veiligheid te brengen? En weet Eva uit handen te komen van Jens Bols, de officier van Justitie die bepaald niet onkreukbaar blijkt te zijn en haar heeft ontvoerd. Hoe dit ook afloopt, deze Jens Bols blijkt iemand waar de twee rechercheurs hun handen vol aan blijven houden. Het vergt zelfs zoveel van hun tijd dat Wolfs en Eva steeds meer naar elkaar toe trekken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Flikken Maastricht Regie: Victor Reinier