Niederlande 1 11:15 bis 12:00 Sonstiges Tijd voor MAX NL 2016 HDTV Merken Met: Priester en kunsthistoricus Antoine Bodar is te gast. Zijn bundel "Geborgen in traditie" is net verschenen. * De veelzijdige singer-songwriter en actrice Leona Philippo schuift aan. Binnenkort is Leona te zien in The Christmas Show in de Ziggo Dome. Bij ons zingt ze ook haar nieuwe single Happy X-mas Time! * Karina Schaapman komt vertellen over het Muizenhuis. Niet alleen is daar een kinderboekenserie van, maar heeft Karina Schaapman ook werkelijk een Muizenhuis gebouwd. * Ook conservator van Paleis Het Loo Paul Rem komt langs. * In de keuken staat topkok en specialist in vintage cooking Sandra Ysbrandy. In Google-Kalender eintragen Moderation: Martine van Os, Sybrand Niessen Originaltitel: Tijd voor MAX