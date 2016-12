3sat 02:20 bis 03:20 Show "Morsche Kinner wird's was gewwe" Karl-Heinz & Hiltrud live D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Beim munter-musikalischen Kofferpacken im Wohnzimmer von Hessens berühmtem Babbel- und Knotter-Ehepaar geht es drunter und drüber. Während sich allüberall das Fest der Liebe seinem Höhepunkt nähert, zieht es Karl-Heinz und Hiltrud - passend zur Jahreszeit - auf die Osterinseln. Doch was muss mit? Natürlich das üppige Beauty-Case der Dame des Hauses, ein kleines Duftbäumchen vielleicht oder ein paar von Hiltruds Spezial-Butterplätzchen? Man nehme: ein Viertel Butter, schneide es in Scheiben, steche ein paar Sterne aus und streue bunte Perlen darauf - fertig! Karl-Heinz jedenfalls kriegt davon nie genug. Frohes Fest! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Karl-Heinz und Hiltrud live - "Morsche Kinner wird's was gewwe"

