Hessen 22:00 bis 00:10 Talkshow NDR Talk Show D 2016 2016-12-17 09:05 Merken In der 785. Ausgabe der "NDR Talk Show" erwarten Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt folgende Gäste: Tilo Prückner, Schauspieler Er wurde als Hypochonder Schubert in der Serie "Adelheid und ihre Mörder" mit Evelyn Hamann bekannt und brillierte viele Jahre als eigensinniger Ermittler neben Robert Atzorn im Hamburger "Tatort". Auch in Til Schweigers Kinoerfolg "Honig im Kopf" hat er mitgespielt. Kurzum: Das Charaktergesicht von Tilo Prückner ist in ganz Fernseh-Deutschland bekannt. Aktuell mimt Tilo Prückner in der Vorabendserie "Rentnercops" in Das Erste einen Kommissar, der aus dem Ruhestand zurückgeholt wurde und mit seinem Dickkopf seine Chefin um den Verstand bringt. Auch privat ist bei ihm an Ruhestand nicht zu denken: Der 76-Jährige dreht immer noch mehrere Filme und Serien im Jahr. Um sich davon zu erholen, reist der Wahlberliner jedes Jahr für zwei Monate nach Indien und nimmt sich eine Auszeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hubertus Meyer-Burckhardt, Hubertus Meyer-Burckhardt, Barbara Schöneberger Gäste: Gäste: Heike Makatsch (Schauspielerin und Sängerin), Samuel Koch (Schauspieler), Sarah Elena Timpe (Schauspielerin), Oliver Berben (Produzent), Ferdinand von Schirach (Autor), Alexander Herrmann (Koch), Jonas Kaufmann (Sänger), Victoria Swarovski (Sängerin), Jör Originaltitel: NDR Talk Show Regie: Bernd Diekmann/Nicole Kraut/Ralf Kilian/Ralf Hottum/Sebastian Fuchs