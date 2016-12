Hessen 11:20 bis 12:10 Telenovela Rote Rosen Folge: 2335 D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Eliane entdeckt mit Eddas und Mathis' tatkräftiger Hilfe, dass es sich bei ihrem "Verehrer" um den Jungen einer Kundin handelt. Während sie diesem auf charmante Weise eine Abfuhr erteilt, bricht sich die flirtiv-erotische Spannung zwischen Eliane und Mathis endlich Bahn - Während Ferdi mit Thomas den zweiten Heiratsantrag vorbereitet, überzeugt Theo Johanna davon, auf ihr Herz und nicht auf ihre Ängste zu hören. Die Chancen für Ferdi steigen - Verletzt über Sydneys Zurückweisung reist Mielitzer nach Celle. Sydney hingegen macht sich Gedanken, ob sie auf Mielitzers Avancen zu harsch reagiert hat und stellt überraschend fest, wie sehr sie ihn vermisst. Ben fürchtet schon, den geplanten "Prinzessinnen-Urlaub" mit Lilly absagen zu müssen, da rettet ihn ein neuer Auftrag. Britta ist unterdessen mit Carla in Hausputzfragen unterschiedlicher Meinung, denn in der Diele riecht es immer noch befremdlich - bis sich herausstellt, dass Lilly ihre Käsebrote regelmäßig im Blumentopf entsorgt. Sandra spürt, wie allein sie ist und dass sie die Kränkung durch ihren Ex noch nicht überwunden hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Mattes Reischel, Patrick Caputo Drehbuch: Gabi Krieg Kamera: Till Sündermann, Wulf Sager Musik: Tunepool