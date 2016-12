Junior 14:25 bis 14:50 Trickserie Bibi und Tina Folge: 34 Der Schatz der Schimmelreiter D 2010 Stereo 16:9 Merken Frau Martin hat Geldsorgen und will Topsy verkaufen, aber Bibi und Tina wollen das unbedingt verhindern. Da entdecken sie einen Hinweis auf den legendären Schatz der Schimmelreiter. Wenn sie ihn finden und dafür Finderlohn bekommen würden, müsste Topsy nicht verkauft werden. Bibi und Tina machen sich auf eine abenteuerliche Suche, während Alex auf dem Martinshof alles unternimmt, um Topsys Verkauf zu verzögern. Doch Bibi und Tina sind nicht allein hinter dem Schatz her. Es gibt einen spannenden Wettlauf, bis Bibi und Tina den Schatz schließlich bergen und Topsy mit dem Finderlohn retten können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bibi und Tina Regie: Gerhard Hahn Altersempfehlung: ab 6

