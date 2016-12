Junior 11:25 bis 11:50 Trickserie Flipper & Lopaka Das Zaubermittel GB, AUS 1997 Stereo Merken Im Dorf herrscht große Aufregung - Häuptling Kapuna ist krank. Ist es die gefürchtete Seuche, die schon seine Vorfahren oft heimsuchte? Das "Iloka-Fieber"? Aber der alte Kerava weiß natürlich Rat. In der größten Höhle unter Tabu wächst die Pflanze, die jede Krankheit heilen kann - ein Blatt davon wird genügen, Kapuna zu kurieren. Aber Vorsicht ist geboten: Es gibt zwei Pflanzen, die sich zum Verwechseln ähnlich sehen, nur die mit den roten Blüten vermag zu heilen. Dummerweise ist auch Dexter hinter dieser Pflanze her, um damit sein Heim und seinen neuen Garten zu verschönern! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Flipper & Lopaka Regie: Yoram Gross Drehbuch: Ray Harding, Michael Maurer, Paul Lacy, David Witt, John Palmer, Athol Henry Musik: Guy Gross