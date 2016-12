Sky 1 02:10 bis 02:40 Comedyserie Vice Principals Familienbande USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Lehrer der N.J. High unterziehen sich beim Teacher Work Day einem Teambuilding. Für die beiden Vize-Rektoren Gamby und Russell (Danny McBride, Walton Goggins) lässt sich Schulleiterin Dr. Brown (Kimberly Hebert Gregory) etwas Besonderes einfallen. Während Gamby die Schulanlage auf Mängel überprüfen muss, soll Russell den Babysitter für Dr. Browns aufmüpfige Söhne spielen. Unterdessen bahnt sich zwischen Gamby und Lehrerin Snodgrass (Georgia King) eine Romanze an. - Krieg im Lehrerzimmer: Danny McBride ("Eastbound & Down") und Walton Goggins lassen im chaotischen Kampf um den Rektorenposten alle Hemmungen fallen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Danny R. McBride (Neal Gamby) Kimberly Hebert Gregory (Dr. Belinda Brown) Walt Goggins (Lee Russell) Maya G. Love (Janelle Gamby) Georgia King (Amanda Snodgrass) Sheaun McKinney (Dayshawn) RJ Cyler (Luke Brown) Originaltitel: Vice Principals Regie: Jody Hill Drehbuch: Jody Hill, Danny R. McBride, Tim Saccardo, John Carcieri, Hayes Davenport Kamera: Eric Treml Altersempfehlung: ab 6

