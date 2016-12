Sky 1 22:25 bis 23:00 Comedyserie Eastbound & Down Baby, Come Back! USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Kenny (Danny McBride) kehrt Mexiko den Rücken. Der Baseball-Profi hofft, wieder in der Major League spielen zu können. Außerdem will er April (Katy Mixon) zurückgewinnen. Als Kenny April aufsucht, sieht er, dass die Frau seiner Träume hochschwanger ist. Natürlich will sie nichts mehr von ihm wissen. Der Sportler beschließt, seine Heimatstadt sofort zu verlassen. Da taucht April noch einmal bei ihm auf. - Respektlose Comedyserie um einen selbstverliebten Aufschneider. Produziert u.a. von Starkomiker Will Ferrell. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Danny McBride (Kenny Powers) Steve Little (Stevie Janowski) Ben Best (Clegg) Andrew Daly (Terrence Cutler) Elizabeth De Razzo (Maria) Katy Mixon (April Buchanon) Danny R. McBride (Kenny Powers) Originaltitel: Eastbound & Down Regie: Jody Hill Drehbuch: Shawn D. Harwell, Jody Hill, Danny R. McBride Musik: Wayne Kramer Altersempfehlung: ab 12