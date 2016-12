Sky 1 17:20 bis 17:45 Comedyserie Parks and Recreation Ein Kamel ist kein Pferd USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nachdem Vandalen zum wiederholten Mal ein Wandgemälde im Rathaus beschädigt haben, beschließt die Stadt, es durch ein neues zu ersetzen. Jede Abteilung kann einen Vorschlag einreichen. Auch Leslie (Amy Poehler) und ihr Team geben sich die größte Mühe, doch leider können sie sich auf kein Bild einigen. Andy hat indes großen Erfolg als Schuhputzer - bis es zu einem peinlichen Moment mit Ron kommt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Paul Schneider (Mark Brendanawicz) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Millicent Shelton Drehbuch: Rachel Axler, Greg Daniels, Michael Schur Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sportschau

Magazin

Das Erste 16:10 bis 18:50

Seit 86 Min. Abenteuer Leben täglich

Magazin

kabel eins 16:55 bis 17:55

Seit 41 Min. taff

Magazin

ProSieben 17:00 bis 18:00

Seit 36 Min. Die Mosel

Dokumentation

3sat 17:00 bis 17:45

Seit 36 Min.