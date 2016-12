RTL Crime 02:15 bis 03:05 Krimiserie Cagney & Lacey Unsicheres Spiel USA 1984 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 11: Bei einem Einbruch wird ein älteres Ehepaar überfallen, der Mann erschossen. Cagney und Lacey finden es merkwürdig, dass die Tatwaffe in unmittelbarer Nähe des Tatorts gefunden wird. Dazu befragt, sagt die Witwe, dass ihr der Revolver nicht gehöre. Als Cagney und Lacey wenig später den Täter stellen können, beteuert er, dass es auch nicht seine Waffe sei. Mary Beth und Chris suchen die alte Dame erneut auf. Auch privat hat Mary Beth Probleme mit Schußwaffen. Harvey Jr. ist vernarrt in Pistolen. Er hält sie für ungefährliche Spielzeuge. Erst durch eine drastische Aktion kann sie ihrem Sohn die Gefährlichkeit von Schußwaffen vorführen. Ganz andere Probleme hat Christine. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyne Daly (Det. Mary Beth Lacey) Sharon Gless (Det. Sgt. Christine Cagney) Al Waxman (Lt. Bert Samuels) Carl Lumbly (Det. Mark Petrie) Martin Kove (Det. Victor Isbecki) Harvey Atkin (Desk Sgt. Ronald Coleman) John Karlen (Harvey Lacey) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Karen Arthur Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Judy Merl, Paul Eric Myers Kamera: Tom Neuwirth Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 339 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 149 Min. Liebe, Lügen, Leidenschaften

Drama

Das Erste 01:20 bis 02:53

Seit 79 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 69 Min.