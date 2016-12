RTL Crime 23:15 bis 00:00 Krimiserie How to Get Away with Murder Unter Beschuss USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken 2. Staffel, Folge 2: Annalise und ihr Team fallen aus allen Wolken, als die Ermittler neue Vorwürfe gegen ihre Mandanten, die Hapstall-Geschwister, vorbringen. Gleichzeitig wird Annalise während des Prozesses gegen ihren Lebensgefährten Nate im Kreuzverhör ordentlich in die Mangel genommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Viola Davis (Annalise Keating) Billy Brown (Nate Lahey) Alfred Enoch (Wes Gibbins) Jack Falahee (Connor Walsh) Aja Naomi King (Michaela Pratt) Matt McGorry (Asher Millstone) Karla Souza (Laurel Castillo) Originaltitel: How To Get Away with Murder Regie: Rob Hardy Drehbuch: Erika Green Swafford Kamera: Michael A. Price Musik: Photek Altersempfehlung: ab 12