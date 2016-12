Sky Sport 2 16:45 bis 18:15 Motorsport Formel 1: Großer Preis von Spanien 2. Freies Training in Barcelona 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Er kam, sah und siegte - Julius Cäsars Motto galt für Nico Rosberg beim Grand Prix von Russland zum vierten Mal. Nach Australien, Bahrain und China gewann der Mercedes-Pilot auch in Sotschi. "Es war fantastisch. Ich habe mich da draußen ganz besonders gefühlt", strahlte der Wiesbadener nach seinem Start-Ziel-Sieg. Den Triumph der Silberpfeile machte Lewis Hamilton mit Platz zwei perfekt. Dabei musste der Weltmeister wegen technischer Probleme im Qualifying von Startrang zehn ins Rennen. "Es ist eben ein mechanischer Sport", kommentierte der Brite lapidar. Beim Spanien-GP 2015 siegte Rosberg vor Hamilton. Kommentar: Sascha Roos, Experte: Marc Surer, Moderation: Tanja Bauer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tanja Bauer Gäste: Gäste: Marc Surer

